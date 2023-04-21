Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 21 апреля 2023Россия

В России кадет казачьей школы покончил с собой в собственной комнате

В Свердловской области кадет казачьей школы покончил с собой в комнате

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области кадет казачьей школы покончил с собой. Смерть семиклассника подтвердил изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» директор Богдановичского политехникума Владимир Тришевский.

Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате. Тело ребенка обнаружила воспитательница, рассказала мать одного из учеников.

Женщина утверждает, что погибший кадет нередко становился объектом насмешек. Причиной этого якобы послужило то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. При этом, по словам россиянки, непосредственно перед трагедией никаких инцидентов не было. «Я хочу, чтобы там начались проверки, чтобы такого больше не произошло», — заявила женщина.

О погибшем мальчике известно, что он жил у бабушки. Отец ребенка работает в МЧС России.

Ранее в Москве 15-летний школьник попытался покончить с собой после возвращения с вечеринки. Подросток вернулся с празднования дня рождения своей подруги в нетрезвом виде. Это разозлило мать мальчика, и она запретила сыну гулять, а также забрала у него телефон и компьютер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге
В России создали противодроновое ружье «Степашка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.