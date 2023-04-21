В Калужской области в течение года будет проходить фестиваль кукольных театров

В Калужской области в течение года пройдет фестиваль театров кукол «Театральный причал»

Впервые фестиваль театров кукол «Театральный причал» начнется в августе и пройдет в течение года в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Калужского театра кукол Алексея Соколова.

Фестиваль начнется в День города Калуги, который будет отмечаться 26 августа. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и городской управы Калуги. Гости фестиваля смогут посетить познавательные лекции, мастер-классы, интерактивные мероприятия, а также увидят спектакли, отмеченные премией «Золотая маска», и постановки, созданные в рамках проекта «Культура малой родины».

Как сообщает Соколов, в мероприятии примут участие театры из Курской, Орловской и Тульской областей. Будут также приглашены творческие коллективы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Директор театра отметил, что название мероприятия сохранилось после однодневного фестиваля, который прошел в 2021 году в рамках празднования 650-летия Калуги.

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