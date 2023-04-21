Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 21 апреля 2023Россия

Иммунолог предупредил россиян о тяжелых последствиях кори

Иммунолог Болибок заявил, что у переболевших корью часто развивается пневмония

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

При заболевании корью могут быть тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом россиян предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Говорит Москва»

По словам медика, проблемы с иммунитетом после кори могут наблюдаться в течение полугода. «Корь и взрослым, и детям грозит тем, что, после заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия», — заявил он.

В таком случае, отмечает Болибок, человек легко может подхватить любую инфекцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах страны.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева считает, что единственный способ обезопасить себя в период вспышки кори — это проверить иммунитет и вакцинироваться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России
Названа доля желающих сменить профессию россиян
В Кремле прокомментировали сообщения о раздачах повесток в вузах
Создан быстрый тест на корь
Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения
Москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых
В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций
В Кремле заявили о развитии России с учетом исходящей от санкций опасности
В сети восхитились внешностью Ким Кардашьян без макияжа
Бывший дворецкий опроверг байку о Карле III и яйцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.