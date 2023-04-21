Иммунолог предупредил россиян о тяжелых последствиях кори

Иммунолог Болибок заявил, что у переболевших корью часто развивается пневмония

При заболевании корью могут быть тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом россиян предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Говорит Москва»

По словам медика, проблемы с иммунитетом после кори могут наблюдаться в течение полугода. «Корь и взрослым, и детям грозит тем, что, после заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия», — заявил он.

В таком случае, отмечает Болибок, человек легко может подхватить любую инфекцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах страны.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева считает, что единственный способ обезопасить себя в период вспышки кори — это проверить иммунитет и вакцинироваться.