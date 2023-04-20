Россиянам рассказали о способе обезопасить себя в период вспышки кори

Иммунолог Зоя Скорпилева призвала привиться от кори во время вспышки заболевания в России

Единственный способ обезопасить себя в период вспышки кори — это проверить иммунитет и вакцинироваться. Об этом россиянам рассказала врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с каналом «360».

Специалистка отметила, что вакцинацию от кори проводят в детстве, однако со временем иммунитет снижается. По ее словам, иногда способность противостоять вирусу может полностью исчезнуть, оставив человека беззащитным перед заболеванием, случаи которого уже зафиксированы в десятках регионов России.

Чтобы защитить себя от заражения, Скорпилева призвала россиян проверить способность иммунитета противостоять вирусу и, в случае необходимости, провести повторную вакцинацию. Она добавила, что наиболее подвержены заболеванию люди, которым противопоказана прививка, — беременные женщины и пациенты с иммунодефицитом.

Иммунолог предупредила, что корь является крайне заразным заболеванием, для которого характерно тяжелое течение. Помимо этого, по словам врача, есть риск развития осложнений, таких как менингоэнцефалит, коревая пневмония, глухота и так далее. Скорпилева добавила, что смертность от кори до появления вакцин была достаточно высокой, теперь процент летальных исходов ниже.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах страны.