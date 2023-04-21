Кулеба призвал главу дипломатии ЕС решить вопрос с поставками боеприпасов

Глава МИД Украины Кулеба призвал Борреля решить вопрос с выделением денег на снаряды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю и попросил его посодействовать решению вопроса о выделении денег на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба поблагодарил ЕС за последний один миллиард евро, предназначенный для срочной покупки недостающих боеприпасов.

«Я призвал Верховного представителя помочь завершить как можно раньше обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на миллиард евро, чтобы обеспечить безопасность Европы», — сообщил глава МИД Украины.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тысяч солдат ВСУ. «Более 16 тысяч военных уже подготовлены, переданы боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро», — сообщил он.

