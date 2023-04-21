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22:18, 21 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин оценил эффективность беспилотников-камикадзе «Ланцет» в зоне СВО

Врио главы ДНР Пушилин: дроны-камикадзе «Ланцет» хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» оценил эффективность беспилотников-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Очень хорошо себя "Ланцеты" зарекомендовали. Очень много вражеской техники было уничтожено, помимо артиллерии, "Ланцетами"», — отметил чиновник.

Пушилин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют различные виды систем противовоздушной обороны (ПВО), им противостоят российские военные, в том числе с помощью дронов-камикадзе.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» самым опасным дроном для Вооруженных сил страны.

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Марина Совина
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