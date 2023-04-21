Глава ВЦИОМ заявил об ослаблении фигуры Ленина

Глава ВЦИОМ Федоров: фигура Ленина померкла за 30 лет, он уже не сверхчеловек

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил об ослаблении фигуры основателя СССР Владимира Ленина за последние 30 лет. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам Федорова, к началу перестройки Ленин считался «сверхчеловеком планетарного масштаба», однако сейчас его личность померкла, он стал одним из многих выдающихся деятелей в истории России.

Глава ВЦИОМ отметил, что большинство россиян по-прежнему воспринимает фигуру революционера позитивно. Он признал, что «замазать черной краской Ленина не удалось».

Ранее сообщалось, что в одесском детском центре снесли последний уцелевший памятник юному Ленину. Уточняется, что общественная организация «Декоммунизация. Украина» требовала демонтировать данную статую вместе с еще 14 уцелевшими памятниками по всей стране еще в январе 2021 года.