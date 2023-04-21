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09:21, 21 апреля 2023Бывший СССР

Глава ВЦИОМ заявил об ослаблении фигуры Ленина

Глава ВЦИОМ Федоров: фигура Ленина померкла за 30 лет, он уже не сверхчеловек
Валерий Федоров

Валерий Федоров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил об ослаблении фигуры основателя СССР Владимира Ленина за последние 30 лет. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам Федорова, к началу перестройки Ленин считался «сверхчеловеком планетарного масштаба», однако сейчас его личность померкла, он стал одним из многих выдающихся деятелей в истории России.

Глава ВЦИОМ отметил, что большинство россиян по-прежнему воспринимает фигуру революционера позитивно. Он признал, что «замазать черной краской Ленина не удалось».

Ранее сообщалось, что в одесском детском центре снесли последний уцелевший памятник юному Ленину. Уточняется, что общественная организация «Декоммунизация. Украина» требовала демонтировать данную статую вместе с еще 14 уцелевшими памятниками по всей стране еще в январе 2021 года.

Марина Совина
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