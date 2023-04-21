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20:07, 21 апреля 2023Силовые структуры

Расправившийся с любовником супруги и его женой россиянин предстанет перед судом

В Красноярском крае мужчину осудят за убийство любовника супруги и его жены

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиненный в убийстве супружеской пары. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, фигурант заподозрил жену в измене и решил расправиться с ее предполагаемым любовником. 26 июня 2022 года мужчина с ножом спрятался в лесных насаждениях возле местного клуба и стал выжидать обидчика, а когда тот показался, настиг его и нанес не менее трех ударов в грудную клетку.

Очевидцем произошедшего стала супруга потерпевшего. Ее мужчина также догнал и не менее пяти раз ударил ножом в живот и грудную клетку. Тела убитых фигурант убрал с тропинки и присыпал их травой. Супругов обнаружила мать погибшего. Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что в Ижевске задержали мужчину и троих несовершеннолетних, избивших до смерти двоих россиян.

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Илона Палей
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