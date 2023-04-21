Путин обсудил с Совбезом меры по профилактике правонарушений в школах и вузах

Путин обсудил с Совбезом меры по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза дополнительные меры по профилактике правонарушений в вузах и школах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что считает данный тему о безопасности в образовательных организациях страны вопросом чрезвычайной важности.

«Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам», — добавил он.

Еще в 2021 году после стрельбы в казанской школе №175 Путин обратился к правительству с требованием в ближайшее время выработать единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности российских учебных учреждений.