Минобороны заявило об уничтожении склада топлива ВСУ для военной техники

Минобороны заявило об уничтожении склада топлива для техники ВСУ в районе Константиновки

Российские военные уничтожили склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что склад топлива для украинской военной техники находился в районе населенного пункта Константиновка — его уничтожили оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, за минувшие сутки российские силы нанесли поражение 94-м артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях и живой силе и технике в 135-ти районах боевых действий.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении склада горюче-смазочных материалов в ДНР, уточняя, что он находился в Славянске.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

