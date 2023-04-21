Турист провалился в глубокую расщелину на горе в Непале и чудом остался жив

Альпинист провалился в расщелину на горе Аннапурна в Непале и выжил

Индийский альпинист Анурага Малу (Anurag Maloo) провалился в глубокую расщелину на десятой по высоте вершине в мире, горе Аннапурна в Непале, и чудом остался жив Об этом пишет The Himalayan.

Отмечается, что 34-летний мужчина пропал без вести в понедельник, 17 апреля. Позже стало известно, что турист упал с высоты 5,8 тысячи метров при спуске из третьего лагеря на горе.

Обнаружить путешественника спасателям удалось только спустя три дня. По данным издания, они подняли его с глубины примерно 300 метров и доставили в больницу в городе Покхара по воздуху. Брат альпиниста заявил, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Ранее в апреле бывший министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен с двумя дочерями и еще более 60 туристов застряли на самой высокой горе страны Кебнекайсе. Таяние льда и сильный ветер сделали спуск отдыхающих с горы пешком или на лыжах невозможным. В результате десяткам отдыхающих пришлось остановиться в убежище на вершине.