Россиянин вонзил нож в спину товарищу и попал в СИЗО

Под Тюменью суд арестовал 26-летнего мужчину, вонзившего нож в спину односельчанина

В Тюменской области суд арестовал 26-летнего местного жителя за убийство 37-летнего товарища. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 12 апреля на Молодежной улице в селе Афонькино пьяный фигурант поссорился с односельчанином. Во время конфликта он взял нож и вонзил его в спину оппонента, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ижевске задержали 20-летнего юношу и троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет за убийство 41-летнего и 42-летнего местных жителей.