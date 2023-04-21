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15:52, 21 апреля 2023Наука и техника

Рядом с вокзалом Парижа обнаружили древний некрополь с 50 могилами

Археологи INRAP нашли нетронутый некрополь II века у железнодорожного вокзала Парижа

Фото: NEKOMURA / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP) обнаружили рядом с железнодорожным вокзалом Парижа нетронутый древний некрополь с 50 могилами. Об этом сообщается на официальном сайте института.

В ходе раскопок, которые проводились с марта 2023 года, команда раскопала скелет с монетой во рту, это позволило датировать находку II веком нашей эры. Предполагается, что останки принадлежат представителям небольшого кельтского племени паризиев, живших в крупнейшем городе Галлии — Лютеции.

Более половины умерших были похоронены с подношениями (керамическими кувшинами, монетами и кубками). Также были найдены остатки обуви, располагавшейся либо на ногах покойников, либо рядом с ними (в качестве подношений). Их удалось идентифицировать по остаткам крошечных гвоздей, скреплявших подошву. Также в некоторых могилах лежали украшения, заколки для волос и пояса. В одной яме был обнаружен целый скелет свиньи и другого небольшого зверя. Вероятнее всего, животных принесли в жертву богам.

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Примечательно, что массовое захоронение не нашли при проведении дорожных работ и даже во время строительства станции Порт-Рояль на Левом берегу в 1970-х годах.

Все находки планируется передать в специализированные центры для дальнейшего исследования, которое позволит понять жизнь древних парижан.

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Елена Апазиди
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