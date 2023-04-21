Россиянам рассказали о влиянии пластики на функцию разблокировки iPhone

Хирург Любовь Гауэр: имплантация подбородка может повлиять на биометрические данные

Хирург Любовь Гауэр рассказала россиянам о влиянии пластических операций и косметологических услуг на функцию разблокировки iPhone. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля.

В первую очередь специалист отметила, что омолаживающие процедуры не способны сильно изменить внешность пациента. В список таких манипуляций, по словам Гауэр, входят блефаропластика, платизмопластика и SMAS-лифтинг. «Если, например, с помощью блефаропластики убрать мешки под глазами и нависающие веки, с помощью платизмопластики — второй подбородок, а SMAS-лифтингом подтянуть кожу, чтобы разгладить морщины, то система этого не заметит», — поясняет доктор.

Однако, как утверждает эксперт, некоторые хирургические вмешательства могут повлиять на биометрические данные человека. Речь идет об имплантации подбородка, нижней челюсти, скул и масштабной коррекции мягких тканей.

«Конечно, в этом случае конфигурация лица станет другой, но тогда не только технологии, но и знакомые такого пациента вряд ли смогут его узнать в толпе. В таком случае придется потрудиться и заменить фото в документах, а также предоставить технологиям свои обновленные биометрические данные», — заключила хирург.

В марте российский хирург Антон Выходцев раскрыл способ распознать наличие пластики на лице. Признаками коррекции внешности могут стать рубцы, а также избыточный объем в тех частях, где его быть не должно — об этом, например, свидетельствуют массивные скулы. Кроме того, при чрезмерной травматизации мягких тканей лица возникают неестественные западания или возвышения, отметил медик.