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10:16, 21 апреля 2023Путешествия

«Победа» запустила масштабную распродажу билетов на весну

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную весеннюю распродажу авиабилетов по более 170 популярным направлениям внутри страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

По информации лоукостера, акция стартовала 20 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся с 15 по 31 мая. Всего компания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч проездных документов — минимальная стоимость составляет 1999 рублей.

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Спецпредложение будет действовать на рейсах между МосквойСанкт-ПетербургомЕкатеринбургом, Саратовом, Пермью, Волгоградом, Уфой, Самарой, Кировом, Чебоксарами и другими российскими городами. Отмечается, что билеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее «Победа» также объявила распродажу билетов на три популярных турецких курорта — АнтальюБодрум и Даламан. Выгодно полететь в Турцию удастся туристам из девяти городов России. Стоимость проездных документов стартует от 16 тысяч рублей в обе стороны.

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Валентина Процкова
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