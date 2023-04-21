«Победа» запустила масштабную распродажу билетов на весну

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную весеннюю распродажу авиабилетов по более 170 популярным направлениям внутри страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

По информации лоукостера, акция стартовала 20 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся с 15 по 31 мая. Всего компания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч проездных документов — минимальная стоимость составляет 1999 рублей.

Спецпредложение будет действовать на рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Саратовом, Пермью, Волгоградом, Уфой, Самарой, Кировом, Чебоксарами и другими российскими городами. Отмечается, что билеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее «Победа» также объявила распродажу билетов на три популярных турецких курорта — Анталью, Бодрум и Даламан. Выгодно полететь в Турцию удастся туристам из девяти городов России. Стоимость проездных документов стартует от 16 тысяч рублей в обе стороны.