Москвичам спрогнозировали 19 градусов тепла в воскресенье

Известия: синоптик Ганьшин спрогнозировали москвичам 19 градусов тепла 23 апреля

Жителей Москвы в воскресенье, 23 апреля, ожидает до 19 градусов тепла и облачная погода. Об этом рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин в беседе с «Известиями».

По словам Ганьшина, 22 апреля москвичей ожидает облачная погода, температура воздуха — до 14 градусов тепла. Согласно прогнозу, самая теплая погода в субботу, 22 апреля, будет в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми. Теплее всего будет в Волгограде и Воронеже. Однако в южных городах России ожидаются кратковременные дожди.

В Новосибирске, Челябинске, Омске и Санкт-Петербурге 23 апреля ожидается пасмурная погода — в Челябинске, Красноярске и Уфе температура воздуха достигнет 10 градусов тепла, уточнил синоптик.

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