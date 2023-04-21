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13:40, 21 апреля 2023Бывший СССР

Песков заявил об ответе на разрыв Киевом договора с посольством России

Песков заявил об ответе на разрыв Украиной договора об аренде земли посольством России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия примет меры в ответ на расторжение Украиной договора об аренде земли, где расположено российское посольство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах Москвы.

7 апреля в Киевском горсовете был зарегистрирован законопроект о расторжении договора с российским посольством. 20 апреля мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что договор расторгли.

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Алевтина Запольская
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