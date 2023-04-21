Восьмилетняя россиянка сломала позвоночник на детской горке

В Новосибирске восьмилетняя девочка сломала позвоночник, прокатившись на детской горке

В Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала позвоночник, прокатившись на детской горке в развлекательном центре. Об этом сообщает KP.RU.

По словам матери пострадавшей, россиянка ударилась спиной и копчиком, после чего резко приземлилась и испытала острую боль. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали множественный перелом грудного отдела позвоночника. Девочке запретили заниматься спортом как минимум два года.

По мнению родителей, в произошедшем виновата аниматор, которая предложила детям съехать с горки, держась за руки. Они обратились в суд и требуют компенсацию в размере около 600 тысяч рублей.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК), сейчас проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В феврале в Новосибирске позвоночник девятилетней школьнице сломала упавшая с дома глыба льда. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.