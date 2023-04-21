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10:52, 21 апреля 2023Силовые структуры

Незаконно оштрафовавшие 32 россиян судебные приставы предстанут перед судом

В Липецкой области осудят пятерых судебных приставов, незаконно оштрафовавших 32 россиян

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Липецкой области начальница отделения регионального УФССП России и четверо ее подчиненных предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Объем дела составил 43 тома. Фигурантам вменяют совершение 95 эпизодов преступлений.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год четверо судебных приставов-исполнителей по поручению начальницы сфальсифицировали протоколы ради того, чтобы незаконно привлечь граждан к административной ответственности ради улучшения показателей в сфере административной практики. В результате 32 россиянина были незаконно оштрафованы на 1000 рублей каждый.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Для сбора доказательств следователь СКР опросил потерпевших и коллег обвиняемых. Также были проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе 32 почерковедческие и фоноскопическая.

Елизавета Новикова
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