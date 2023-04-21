Диетолог перечислила лучшие продукты для ужина

News.ru: диетолог Круглова рекомендовала на ужин есть овощи, гречку и мясо птицы или рыбы

Диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru перечислила продукты, которые лучше всего есть на ужин.

По словам Кругловой, овощи должны составлять минимум половину от общего объема вечернего приема пищи. Диетолог подчеркнула, что последняя трапеза за день может включат в себя мясо птицы или рыбы, бобовые, гречку и нешлифованный рис.

Помимо этого, к ужину можно добавить листовую зелень. Также допускается 25 процентов цельнозерновых продуктов от объема блюда, рекомендовала специалист.

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