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10:50, 19 апреля 2023Забота о себе

Врач развеял миф о пользе десертов для правильного питания

Врач Ирышкин рассказал, что ПП-десерты могут быть такими же калорийными, как и обычные

Фото: Yulia Khlebnikova / Unsplash

ПП-десерты могут быть такими же калорийными, как и обычные, рассказал эндокринолог, диетолог компании How to Eat Олег Ирышкин. В беседе с «Лентой.ру» врач развеял миф о пользе десертов для правильного питания.

Сладости есть можно, но стоит контролировать их количество в рационе, пояснил Ирышкин. Согласно международным рекомендациям по питанию, на продукты с добавлением сахара должно приходиться не более 10 процентов суточной калорийности. Это равнозначно двум конфетам в день.

Пастила без добавленного сахара или желе из фруктов — прекрасные заменители привычных десертов. Обратите внимание на конфеты из сухофруктов с семенами, орешками, финиками, курагой и черносливом. Они содержат клетчатку

Олег Ирышкинэндокринолог, диетолог

Полезные сладости — это, по его словам, не панацея для стройной фигуры и хорошего здоровья. Часто при их приготовлении белую пшеничную муку заменяют цельнозерновой, кукурузной, кокосовой или миндальной. Проблема заключается в том, что в этих сортах муки содержится меньше глютена, включающего более 20 ценных для организма аминокислот, витаминов и минералов, отметил Ирышкин.

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В кокосовой и миндальной муке содержится большое количество жиров, а сироп топинамбура при избыточном употреблении не менее вреден, чем сахар. Калорийность торта на кокосовой муке практически не отличается от обычного торта с трансжирами, заключил эндокринолог.

Ранее диетолог Джордан Стори перечислил настораживающие симптомы чрезмерного увлечения ЗОЖ. Он посоветовал ежедневно съедать небольшое количество вредной пищи.

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Вера Владзиевская
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