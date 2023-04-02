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16:40, 2 апреля 2023Забота о себе

Перечислены настораживающие симптомы чрезмерного увлечения ЗОЖ

Диетолог Джордан Стори призвал ежедневно есть небольшое количество вредной пищи

Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Отношение к еде как к работе или наказанию может быть опасным симптомом чрезмерного увлечения принципами здорового образа жизни. Другие настораживающие привычки ЗОЖ перечислил диетолог и тренер Джордан Стори, пишет Daily Mail.

Он отмечает, что любая строгая диета быстро вызывает у людей нездоровое отношение к еде, что может в будущем привести к психологическим проблемам. «Мои слова "полюбите свою еду" означают, что вы должны получать удовольствие от еды, которую готовите и едите», — призвал Стори. Он добавил, что небольшое количество условно «вредной» пищи может помочь лучше справляться с диетой.

Помимо этого, люди, употребляющие в пищу только курицу и брокколи, могут не получать достаточного количества полезных веществ и микроэлементов. По мнению Стори, намного полезнее не отказывать себе во всем ежедневно, но ограничить порции вредных продуктов к здоровым в пропорции 20 процентов к 80.

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Кроме того, он считает маркетинговой уловкой протеиновые десерты, которые воспринимаются очень полезными. Стори сказал, что многие из них содержат много сахара, не так много белка, а также плохо влияют на аппетит.

Ранее сервис правильного питания Level Kitchen выяснил, что почти половина мужчин в России требует, чтобы их избранницы придерживались здорового образа жизни и правильно питались. В то же время на здоровый образ жизни партнера обращает внимание всего лишь одна из четырех женщин.

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Екатерина Улитина
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