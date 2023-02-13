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09:56, 13 февраля 2023Забота о себе

Стало известно о жестких требованиях российских мужчин к избранницам

Level Kitchen: 49 процентов мужчин требуют, чтобы их избранницы придерживались ЗОЖ

Фото: Anton Malanin / Unsplash

Почти половина мужчин в России требует, чтобы их избранницы придерживались здорового образа жизни и правильно питались. Данные своего опроса «Ленте.ру» предоставил сервис правильного питания Level Kitchen.

В канун Дня влюбленных специалисты компании спросили российских мужчин, насколько им важно, чтобы их любимые женщины придерживались ЗОЖ. Стало известно, что каждый третий мужчина придерживается жестких требований, чтобы его избранница занималась спортом, не имела вредных привычек, следила за питанием и отказалась от сладкого.

49процентов

мужчин хотят чтобы их избранницы вели здоровый образ жизни

Женщины не предъявляют настолько жестких требований к партнерам. На здоровый образ жизни партнера обращает внимание всего лишь одна из четырех женщин. В то же время больше трети мужчин (35 процентов) заявляют, что для них важно, чтобы их избранница имела только здоровые привычки.

71процент

женщин и 63 процента мужчин нетребовательны к партнерам

В вопросе режима питания мужчины разделились на два лагеря: 49 процентов из них настаивают, чтобы женщины питались правильно, 47 процентов допускают присутствие в жизни любимой «праздников живота», вредных перекусов и прочих радостей.

В вопросах здорового питания женщины оказались строже мужчин. 58 процентов участниц опроса не считают принципиальным, чтобы мужчина отдавал предпочтение только здоровой пище и строго следил за режимом питания.

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В ходе опроса выяснилось, что самой популярной здоровой привычкой, объединяющей пары, является спорт. Многие устраивают романтические пешие прогулки после работы, вместе ограничивают количество мучного и сладкого в рационе, отказываются от алкогольных напитков.

Исследование проводили на сайте и в социальных сетях компании 1-9 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 2200 человек.

Ранее 80-летняя ЗОЖ-гуру раскрыла секреты своей молодости и здоровья. Марта Стюарт рассказала, что ест только дома и начинает утро с бега.

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Вера Владзиевская
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