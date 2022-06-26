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80-летняя ЗОЖ-гуру раскрыла секреты своей молодости и здоровья

ETNT: Марта Стюарт остается молодой в 80, потому что ест дома и начинает утро с бега
Марта Стюарт

Марта Стюарт. Фото: Patrick McMullan / Getty Images

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты, позволяющие ей оставаться энергичной в 80 лет. На рекомендации Стюарт по сохранению молодости и здоровья обратило внимание издание ETNT.

Так, Стюарт считает, что остается молодой, потому что предпочитает есть дома и выращивает некоторые продукты самостоятельно, отдавая предпочтение зеленому соку, свежим овощам и фруктам.

Кроме того, ЗОЖ-гуру не бросает спорт и начинает утро с бега на беговой дорожке, а также ездит верхом круглый год и занимается йогой. «Мне нравится йога, она делает мышцы гибкими, длинными, эластичными. Я занимаюсь как минимум три раза в неделю со своей тренершей», — рассказывает Стюарт.

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Также Марта Стюарт держит в форме свой мозг: не упускает возможности каждый день учиться чему-то новому, решает кроссворды и играет с близкими в интеллектуальные игры.

Ранее английская телеведущая, журналистка и писательница Джанет Стрит-Портер заявила о появлении в последние 10 лет нового поколения женщин в возрасте за 70. Это поколение она назвала «Клубом три четверти от сотни».

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Александра Лисица
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