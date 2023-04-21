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02:01, 21 апреля 2023Россия

Путин сообщил о постоянном контакте с Пушилиным

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Пушилиным

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Цитату главы государства приводит RT.

Отмечается, что российский лидер провел заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. «Мы с вами в контакте постоянном», — сказал Путин Пушилину в ходе беседы.

Российский президент пообщался с врио главы республики по вопросу самоуправления, признав, что проблем в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле «несопоставимо больше», чем в других регионах.

Во время заседания Путин также заявил, что отправившиеся в зону спецоперации муниципальные чиновники показали пример преданности родине и ее интересам. «Они (...) сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — сказал президент.

Марина Совина
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