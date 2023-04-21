Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника

Принц Уильям обратился к британцам насчет рака и призвал заботиться о своем здоровье

Принц Уильям обратился к британским жителям насчет темы, касающейся здоровья. В своем видеообращении в Twitter он призвал соотечественников заботиться о здоровье и заодно рассказал об онкологических заболеваниях, в частности, раке кишечника.

Уильям напомнил британцам о важности регулярного обследования у врачей. По словам королевского наследника, в Соединенном Королевстве каждый год диагностируют рак кишечника в среднем у 46 тысяч жителей.

Принц в видеообращении призвал британцев не игнорировать плохое самочувствие, обращать внимание на любые странности и изменения в организме и вовремя посещать врача.

«Если вы смотрите это видео, то потратьте немного времени на то, чтобы ознакомиться с симптомами рака кишечника. Это может спасти вашу жизнь», — сказал Уильям соотечественникам.

30 марта онколог Станислав Борзяница заявила, что рак кишечника можно распознать не сразу, так как долгое время он себя не проявляет. По словам медика, если у пациента нет заболеваний брюшной полости, он не обращается к врачу и не проходит обследование, то он может даже не знать о развитии рака. Онколог перечислил первые симптомы заболевания: боли в животе, изменения характера стула и примесь крови в стуле.

При этом рак кишечника чаще развивается у людей старше 50-60 лет, но в последние годы болезнь диагностируют и у 30-40-летних пациентов.