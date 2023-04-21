Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:39, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника

Принц Уильям обратился к британцам насчет рака и призвал заботиться о своем здоровье
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Принц Уильям обратился к британским жителям насчет темы, касающейся здоровья. В своем видеообращении в Twitter он призвал соотечественников заботиться о здоровье и заодно рассказал об онкологических заболеваниях, в частности, раке кишечника.

Уильям напомнил британцам о важности регулярного обследования у врачей. По словам королевского наследника, в Соединенном Королевстве каждый год диагностируют рак кишечника в среднем у 46 тысяч жителей.

Принц в видеообращении призвал британцев не игнорировать плохое самочувствие, обращать внимание на любые странности и изменения в организме и вовремя посещать врача.

«Если вы смотрите это видео, то потратьте немного времени на то, чтобы ознакомиться с симптомами рака кишечника. Это может спасти вашу жизнь», — сказал Уильям соотечественникам.

30 марта онколог Станислав Борзяница заявила, что рак кишечника можно распознать не сразу, так как долгое время он себя не проявляет. По словам медика, если у пациента нет заболеваний брюшной полости, он не обращается к врачу и не проходит обследование, то он может даже не знать о развитии рака. Онколог перечислил первые симптомы заболевания: боли в животе, изменения характера стула и примесь крови в стуле.

При этом рак кишечника чаще развивается у людей старше 50-60 лет, но в последние годы болезнь диагностируют и у 30-40-летних пациентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
Назван способ намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели
Директрису частной школы арестовали за совращение ученика
Экс-полицейского арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной
Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника
Появился способ поменять пароль на украденном iPhone
Безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве
Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.