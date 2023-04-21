Бойцы ВСУ разочаровались в военной технике Запада

«ВО»: бойцы ВСУ разочаровались в поставляемой НАТО военной технике

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разочаровались в переданной Киеву западной военной технике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Украинские военные показали разбитый под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) американский бронетранспортер MRAP International М1224 MaxxPro, который пришлось эвакуировать.

Отмечается, что солдаты ВСУ ждали от западных машин большего после заявлений Вашингтона о непобедимости техники НАТО в бою, но оказалось, что даже бронированные машины не смогли защитить их от ударов ВС РФ.

«Наглядный пример, зачем нужно наращивать бронеавтомобили повышенной защищенности в российских войсках: даже при значительных повреждениях экипаж часто остается цел», — пришли к выводу авторы канала.

Ранее сообщалось, что переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе боевой подготовки в Польше. Отмечается, что немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.