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Бывший СССР
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21:36, 22 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа цель ультиматума Зеленского Лукашенко

Политолог Барынкин: Киев пытается ударить по Союзному государству ультиматумом Лукашенко
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко является попыткой ударить по прочности связей Москвы и Минска в рамках Союзного государства. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Для Зеленского и его кураторов подобные шаги — это возможность нанести удар по наиболее успешному интеграционному объединению на постсоветском пространстве — Союзному государству

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ

Барынкин подчеркнул, что в целях эскалации конфликта на Украине Киев идет даже на казавшиеся ранее нелогичными действия, в том числе и в отношении Белоруссии и ее граждан. В качестве примера политолог привел удар беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня. Он добавил, что действия ВСУ в отношении белорусских граждан являются террористическими по своей сути и сопровождаются сопутствующими заявлениями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об угрозах Киева в адрес Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск может самостоятельно обеспечить свой суверенитет.

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