Известный российский блогер оценил попадание в список Роскомнадзора

Попавший в список Роскомнадзора известный блогер Лысаковский опроверг рекламу казино

Известный российский стример Игорь Лысаковский, чей канал попал в список запрещенных Роскомнадзором сайтов, опроверг рекламу казино на своей платформе. Комментарий блогера публикует «Газета.Ru».

По словам Лысаковского, он не рекламирует казино как минимум три недели, поэтому не понимает претензий, выдвинутых ведомством. Он также заявил, что не представляет, как можно заблокировать его канал в сети Twitch на территории России — блогер предположил, что для этого нужно будет заблокировать весь Twitch в принципе.

«Да и добавили меня, не разобравшись в ситуации, когда я уже не стримлю казино. Ну, если разрешат однажды эту рекламу, то почему бы и нет. А пока запрещено, не планирую стримить его», — оценил ситуацию блогер.

21 апреля аккаунты 15 популярных блогеров на Twitch, в Telegram и на платформе Kick внесли в реестр запрещенных сайтов из-за рекламы онлайн-казино. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Под ограничения попали каналы Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Арена Зурабяна, Николая Лебедева (известного как Некоглай), Юрия Хованского, Егора Крида, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, Ильнура Хафизова, Андрея Бурима, Гусейна Гасанова, Кирилла и Александра Волынкиных.