Российские женщины раскрыли желаемые сроки свадьбы после начала отношений

SOKOLOV: каждая вторая россиянка желает выйти замуж через полгода после начала отношений

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV раскрыли отношение и сроки готовности россиян к браку. Соответствующий пресс-релиз, подготовленный совместно с исследовательским агентством A2:Research, попал в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов положительно относится к узакониванию отношений: 41 процент опрошенных уверен, что брак символизирует союз двух любящих людей, вместе с тем 35 процентов относятся к этому только как к юридической формальности, а оставшиеся 24 процента участников относятся к проведению свадьбы негативно.

Почти каждая вторая девушка заявила, что желает выйти замуж уже через полгода после начала отношений, а 47 процентам мужчин, которые участвовали в исследовании, на принятие решения о женитьбе необходимо от одного до трех лет. Среди прочего 45 процентов женщин, состоящих в отношениях, переживают, что им не преподносят кольцо.

Что касается цены на помолвочное кольцо, то большая часть респонденток идеальным называет украшение стоимостью не менее 30 тысяч рублей (18 процентов), наряду с этим других невест (17) устроит любой аксессуар. В то же время некоторые участницы (16) будут рады кольцу как минимум за 50 тысяч рублей, при этом 14 процентов девушек рассматривают для себя только варианты с бриллиантом.

В марте аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV провел исследование, в результате которого назвал города России с самыми щедрыми при покупке ювелирных изделий жителями. Выяснилось, что лидерами по объему продаж украшений за 2022 год оказались Москва и Санкт-Петербург. По итогам указанного срока жители этих городов потратили 66,1 миллиарда и 20,7 миллиарда рублей соответственно.