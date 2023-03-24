Названы города России с самыми щедрыми при покупке украшений жителями

Жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались самыми щедрыми при покупке ювелирных украшений

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV провел анализ, в результате которого назвал города России с самыми щедрыми при покупке ювелирных изделий жителями. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 24 марта.

В результате исследования выяснилось, что лидерами по объему продаж украшений за 2022 год оказались Москва и Санкт-Петербург. По итогам указанного срока жители городов потратили 66,1 миллиарда и 20,7 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, в список вошли Екатеринбург (5,5 миллиарда рублей), Новосибирск (4,7 миллиарда) и Краснодар (4,6 миллиарда).

Помимо этого, сообщается, что средний чек на драгоценности в 2022 году варьировался от 1,3 тысячи до 12 тысяч рублей. При этом в регионах страны больше всего на ювелирные изделия тратили в Дагестане (11,9 тысячи рублей), Магаданской области (10,7 тысячи) и на Сахалине (9 тысяч). Меньше всего, в свою очередь, на украшения потратили в Республике Алтай (1,3 тысячи рублей), в Костромской (2,4 тысячи) и Калининградской (3 тысячи) областях.

Также стало известно, что в среднем по России чек на ювелирные изделия вырос на 12 процентов и составил 6583 рубля. «2022 год для отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра. Еще один важный тренд — растущая доля онлайн-продаж ювелирных украшений», — объяснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

В декабре 2022 года россияне назвали самые любимые украшения для работы. В опросе приняли участие 1270 жителей всех регионов страны старше 18 лет. Так, в ходе исследования 69 процентов россиян рассказали, что чаще всего надевают на работу кольца, 42 процента — серьги, и 41 процент — часы. При этом 22 процента носят цепочки, 14 процентов — браслеты, а 10 процентов — подвески.