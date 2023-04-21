В Кремле заявили о развитии России с учетом исходящей от санкций опасности

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия развивается с учетом опасности санкций

Россия развивается и адаптируется с учетом опасностей со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал обсуждение новых санкций странами, входящими в G7.

В Кремле самым внимательным образом следят ведущимся на Западе обсуждением антироссийских санкций, отметил пресс-секретарь. Он напомнил, что ни одно государство на сталкивалось со столь серьезным санкционным давлением, которое оказывается на Россию. Москва учитывает это при разработке планов развития, подчеркнул Песков.

В случае введения новых ограничений их негативный эффект ощутит не только Россия, но и вся мировая экономика, продолжил представитель Кремля. «Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — заключил он.

Ранее в Кремле прокомментировали установленный G7 потолок цен на российскую нефть. Песков заявил, что Москве не признает политически обусловленное регулирование стоимости энергоресурсов. Также он усомнился в эффективности санкций, объяснив свою позицию сложившимся на практике уровнем цен.