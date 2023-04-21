«Ведомости»: авиакомпания Saudia откроет регулярные рейсы в Москву в конце 2023 года

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia в конце 2023 году планирует открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Об этом пишут «Ведомости».

По информации газеты, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. Сначала авиакомпания будет выполнять 2–3 рейса в неделю.

«Выполнение всех формальных процедур может затянуться на полгода. При желании их можно пройти и за месяц, но саудиты пока не торопятся», — сообщил источник издания. Отмечается, что Saudia ведет переговоры с «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Ранее российская авиакомпания «Победа» со 2 июня запустит новые рейсы в турецкий город Анталья из Самары. Анонсированные полеты по маршруту из региона будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.