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05:23, 21 апреля 2023Путешествия

Авиакомпания Saudia откроет регулярные рейсы в Москву

«Ведомости»: авиакомпания Saudia откроет регулярные рейсы в Москву в конце 2023 года

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia в конце 2023 году планирует открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Об этом пишут «Ведомости».

По информации газеты, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. Сначала авиакомпания будет выполнять 2–3 рейса в неделю.

«Выполнение всех формальных процедур может затянуться на полгода. При желании их можно пройти и за месяц, но саудиты пока не торопятся», — сообщил источник издания. Отмечается, что Saudia ведет переговоры с «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Ранее российская авиакомпания «Победа» со 2 июня запустит новые рейсы в турецкий город Анталья из Самары. Анонсированные полеты по маршруту из региона будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

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Юлия Мискевич
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