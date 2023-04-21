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14:27, 21 апреля 2023Россия

В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск

Спикер МО Конашенков заявил, что штурмовые отряды продолжают бои на западе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые отряды при содействии российских десантников продолжают бои на западе Артемовска (украинское название — Бахмут). О ходе боев за город время брифинга рассказал журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, бойцы воздушно-десантных войск прикрывают штурмовиков с флангов. Всего за сутки боев на донецком направлении, в том числе и в районе Артемовска Вооруженные силы Украины потеряли более 300 военнослужащих убитыми.

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Ранее сегодня в Минобороны Украины признавали, что в городе продолжаются ожесточенные бои, а российские части продвигаются вперед.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марк Леонов
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