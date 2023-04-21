Российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области

Минобороны: российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Выявленные цели поразили военнослужащие группировки российских войск «Восток». Помимо этого, они нанесли поражение украинским подразделениям, дислоцированным вблизи Угледара, Пречистовки и Червонного.

Суммарно за минувшие сутки ВСУ потеряли до 90 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо этого, были уничтожены два бронеавтомобиля противника и артиллерийское орудие« Мста-Б».

Также Минобороны сообщило о пресечение деятельности четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Диверсанты действовали на территории Луганской народной республики и Харьковской области.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.