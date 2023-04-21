В сонной артерии россиянина вырос огромный тромб из-за отказа пить таблетки

В Подмосковье мужчина отказался пить таблетки и перенес инсульт из-за огромного тромба

В подмосковном Красногорске 65-летний мужчина отказался пить кроворазжижающие таблетки и в результате перенес инсульт из-за выросшего огромного тромба. Об этом пишет пресс-служба областного Минздрава.

Пациент поступил в Красногорскую городскую больницу с признаками ишемического инсульта — нарушением речи и слабостью в конечностях. Проведенное обследование выявило у россиянина тромбоз сонной артерии.

«Под рентген-контролем мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили трехсантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут», — рассказал рентген-хирург больницы Алексей Кудаков.

На данный момент мужчину выписали на амбулаторное лечение, он продолжает принимать кроворазжижающие таблетки. В Минздраве предупредили, что самостоятельный отказ от приема препаратов, назначенных специалистом, может привести к серьезным последствиям.

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