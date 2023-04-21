Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 21 апреля 2023Россия

ВЦИОМ обновил данные об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину составил 80,1 процента

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Четверо из пяти жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обновленные данные опубликовали на сайте организации.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80,1 процента опрошенных. Этот показатель прибавил 0,4 процентного пункта за период с 10 по 16 апреля, отмечает ВЦИОМ.

Одобряют деятельность президента 77,5 процента россиян. Рост этого показателя за аналогичный период составил те же 0,4 процентного пункта.

В проведенном опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее политолог прокомментировал высокую поддержку россиянами проводимой Путиным политики. По словам специалиста, это обусловлено высоким патриотизмом граждан. «Можно говорить о том, что тема патриотизма перестала быть табуированной», — резюмировал эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России
В российском МИД рассказали о трудностях Запада из-за Украины
Названа доля желающих сменить профессию россиян
В Кремле прокомментировали сообщения о раздачах повесток в вузах
Создан быстрый тест на корь
Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения
Москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых
В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций
В Кремле заявили о развитии России с учетом исходящей от санкций опасности
В сети восхитились внешностью Ким Кардашьян без макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.