ВЦИОМ обновил данные об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину составил 80,1 процента

Четверо из пяти жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обновленные данные опубликовали на сайте организации.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80,1 процента опрошенных. Этот показатель прибавил 0,4 процентного пункта за период с 10 по 16 апреля, отмечает ВЦИОМ.

Одобряют деятельность президента 77,5 процента россиян. Рост этого показателя за аналогичный период составил те же 0,4 процентного пункта.

В проведенном опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее политолог прокомментировал высокую поддержку россиянами проводимой Путиным политики. По словам специалиста, это обусловлено высоким патриотизмом граждан. «Можно говорить о том, что тема патриотизма перестала быть табуированной», — резюмировал эксперт.