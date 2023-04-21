Пропавшую мать помощницы сенатора Совфеда Шевченко нашли в Твери

Пропавшую 76-летнюю мать помощницы сенатора Совфеда Шевченко обнаружили в Твери

Обманутую мошенниками российскую пенсионерку обнаружили в Твери. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В апреле 2023 года неизвестные уговорили пожилую женщину уехать из дома и лишили ее возможности общаться с родными, после чего стали требовать выкуп у ее близких. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевшая — 76-летняя мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко.

Ранее стало известно, что мошенники втерлись к пенсионерке в доверие, убедили доехать до Ленинградского вокзала и заставили кататься на электричках по разным направлениям. Позже с Еленой Силкиной связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал два миллиона рублей. Мужчина сказал, что знает все о месте работы и накоплениях помощницы сенатора.

В поисках женщины принимали участие сотрудники СКР и уголовного розыска. Были возбуждены дела о незаконном лишении свободы и вымогательстве.