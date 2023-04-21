Ученые раскрыли эффективные методы борьбы с разными типами ожирения

Ученые из США: похудение в соответствии с типом ожирения эффективнее стандартного подхода

Ученые из Клиники Мэйо в США выяснили, что персонализированный метод борьбы с разными типами ожирения эффективнее, чем стандартный подход при решении данной проблемы. Результаты исследования раскрыты в журнале The Lancet eClinicalMedicine.

В исследовании медиков приняли участие 165 человек, имеющих лишний вес, и средним возрастом 43 года. Основываясь на поведении участников, ученые разделили фенотипы ожирения на гедонистическое переедание, гомеостатическое переедание и аномально низкий расход энергии.

Так, 81 участник исследования следовал стандартной терапии, а 84 с учетом фенотипа. Переедающим гедонистам медики рекомендовали увеличить потребление клетчатки и уменьшить количество приемов пищи до одного-двух раз в сутки, а чувствующим сытость — питаться три раза в день, употребляя белковые продукты. Участники с аномально низким расходом энергии придерживались стандартной низкокалорийной диеты, а также занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками не менее 30 минут несколько раз в неделю.

Спустя три месяца персонализированные рекомендации врачей привели к большей потере веса по сравнению со стандартными: 7,4 против 4,3 килограмма. Помимо этого, участники из первой группы продемонстрировали большее снижение жировой массы, окружности талии и уровня тревожности.

Американский диетолог Лиза Янг 18 апреля рассказала, что жидкий хлорофилл, кофе с лимоном и жесткие диеты неэффективны для похудения и сохранения формы. По словам медика, соблюдение большого количества ограничений в еде дает быстрый эффект похудения, но удержать результат, скорее всего, не получится. Аналогичная проблема у так называемой армейской диеты.