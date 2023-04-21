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12:05, 21 апреля 2023Бывший СССР

Священников УПЦ закрыли в храме в Киево-Печерской лавре

УПЦ: полиция закрыла священников и верующих УПЦ в храме в Киево-Печерской лавре

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) оказались закрыты в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила каноническая УПЦ в Telegram.

На кадрах, размещенных в сети, можно увидеть, как священнослужители УПЦ общаются с верующими сквозь кованые элементы металлической двери, ведущей в храм. На видеозаписях священники причащают и исповедуют верующих. «Верующих причащали через решетку — ситуация в Киево-Печерской лавре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли в храм, где проходила литургия по случаю престольного праздника, и возмутились большим количеством присутствующих верующих. После этого сотрудники правоохранительных органов закрыли вход в храм Киево-Печерской лавры и «препятствовали верующим УПЦ участвовать в богослужении». В УПЦ добавили, что не успевшие войти на территорию храма прихожане были вынуждены молиться за стеной.

Полицейские пускают людей на территорию обители только после предъявления паспорта. Причины такого решения не уточняются.

Ранее представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман заявил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» и украинская полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери.

20 апреля сообщалось о прибытии украинской полиции в Киево-Печерскую лавру. В частности, одной из причин визита полицейских в обитель стало поступившее сообщение о ее минировании. В связи с этим в лавру прибыли силовики, пожарные, а позднее взрывотехники с собаками.

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Варвара Кошечкина
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