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17:40, 21 апреля 2023Силовые структуры

Опубликовано видео из гостиницы с найденной матерью помощницы сенатора Совфеда

Прокуратура опубликовала видео из гостиницы, где нашли мать помощницы сенатора Совфеда

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале видео из тверской гостиницы, где нашли 76-летнюю мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко.

На кадрах виден небольшой номер, в котором находилась пенсионерка. В ее распоряжении были кровать, стол, стул, телевизор и прикроватная тумбочка. На видео женщина говорит по телефону — мошенники лишали ее связи с родственниками.

Ранее стало известно, что мошенники втерлись к пенсионерке в доверие, убедили доехать до Ленинградского вокзала и заставили кататься на электричках по разным направлениям. Позже с Еленой Силкиной связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал два миллиона рублей.

Илона Палей
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