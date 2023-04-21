Опубликовано видео из гостиницы с найденной матерью помощницы сенатора Совфеда

Прокуратура опубликовала видео из гостиницы, где нашли мать помощницы сенатора Совфеда

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале видео из тверской гостиницы, где нашли 76-летнюю мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко.

На кадрах виден небольшой номер, в котором находилась пенсионерка. В ее распоряжении были кровать, стол, стул, телевизор и прикроватная тумбочка. На видео женщина говорит по телефону — мошенники лишали ее связи с родственниками.

Ранее стало известно, что мошенники втерлись к пенсионерке в доверие, убедили доехать до Ленинградского вокзала и заставили кататься на электричках по разным направлениям. Позже с Еленой Силкиной связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал два миллиона рублей.