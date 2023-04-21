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05:30, 21 апреля 2023Путешествия

Россиянин описал крупнейший город Вьетнама словами «трущобы и тонны мусора»

Автор «Дзен» посетил Хошимин и рассказал о горах мусора и местных гопниках

Фото: Nikolay Likomanov / Unsplash

Российский путешественник и тревел-блогер Андрей Василисков посетил Хошимин и описал его словами «трущобы и тонны мусора». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туриста, крупнейший город Вьетнама — самое контрастное место, в котором он когда-либо был. «С одной стороны — горы мусора и местные гопники, которые справляют малую нужду прямо на стены домов, с другой — суперсовременные небоскребы и дорогие отели, — рассказал он. — Идешь по роскошной улочке в самом центре, впереди роскошный местный театр, сбоку — магазин Louis Vuitton. Сворачиваешь за угол — бомжи спят, а крысы голубя доедают, прежде чем их поймают и съедят проснувшиеся бомжи».

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Кроме того, автор публикации обратил внимание на большое количество мопедов на улицах города. Он уточнил, что иметь в Хошимине собственный автомобиль очень дорого из-за высоких налогов, а общественный транспорт развит плохо. «Мопедов здесь не просто много — их до черта. Они везде. Они сигналят, ездят как попало: по тротуарам, по встречке. На светофоры мопедистам плевать и пропускать на пешеходном переходе вас здесь никто никогда не будет. Первое правило жизни во Вьетнаме: вопрос выживания пешехода — это забота самого пешехода», — иронично высказался россиянин.

В заключение молодой человек отметил привлекательную архитектуру города, доставшуюся в качестве колониального наследия Франции. «Хошимин местами красив, ведь в истории Вьетнама был период, когда страна была колонией Франции, отсыпавшей городу красивой архитектуры, смотреть на которую — одно удовольствие. Но вот беда — стоит вам чуть-чуть перевести взгляд и вы увидите вокруг этой красоты тонны мусора. Хошимин — ужасно грязный город», — признался он.

Ранее стало известно, что Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров.

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Валентина Процкова
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