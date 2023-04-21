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10:03, 21 апреля 2023Россия

Пенсионер из Петербурга чистил ружье и выстрелил себе в лоб

В Петербурге пенсионер выстрелил себе в лоб во время чистки ружья и выжил

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге пенсионер чистил ружье и случайно выстрелил себе в голову. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, мужчину 74 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии с пулевым ранением лба — врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Пострадавший пенсионер разъяснил, что выстрелил в себя случайно. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Петербурге пенсионерка нашла у мусорных контейнеров пистолет, попыталась его помыть и выстрелила себе в ногу. Пистолет оказался травматическим. После случившегося россиянка сама обратилась в больницу.

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Анастасия Шейкина
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