Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
2:1
Завершен
Каролин Гарсия
Штутгарт
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Россия - Мелбет Первая лига|28-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Анже
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|32-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|32-й тур
17:54, 21 апреля 2023Спорт

Непомнящий сыграл вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в девятой партии матча за титул чемпиона мира

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Партия завершилась на 82-м ходу. После девятой партии россиянин продолжает вести в счете — 5:4.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 23 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
США ускорили поставки танков Abrams Украине
Вероятность сокращения помощи Украине оценили
Сотрудник авиакомпании врезался на машине в реактивный мост в аэропорту и погиб
Юлия Пересильд уличила российских космонавтов в травле
В МИД заявили о готовности России разместить ракеты на западной границе
Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья
Китай установил новый рекорд по импорту российской нефти
Российская пловчиха-чемпионка заявила о намерении сменить спортивное гражданство
Аккаунты 15 блогеров внесли в реестр запрещенных сайтов за рекламу казино
Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.