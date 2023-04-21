Непомнящий сыграл вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в девятой партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Партия завершилась на 82-м ходу. После девятой партии россиянин продолжает вести в счете — 5:4.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 23 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.