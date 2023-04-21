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17:23, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США

Yeni Şafak: США могут пересмотреть стратегию поддержки Украины

Фото: Reuters

Обозреватель Кадир Устюн предрек пересмотр стратегии поддержки Украины США. Своим мнением он поделился в колонке для турецкого издания Yeni Şafak.

Устюн заявил, что после утечки секретных материалов Пентагона Вашингтон может пересмотреть стратегию поддержки Киева. По его словам, давление на администрацию президента США Джо Байдена постоянно растет из-за помощи Украине.

Также обозреватель счел маловероятным сценарий, при котором Киеву удастся установить контроль над Донбассом и Крымом.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля.

Олег Давыдов
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