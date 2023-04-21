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00:59, 21 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский спрогнозировал реакцию Киева при отказе в членстве Украины в НАТО

Зеленский: отсутствие приглашения Украины в НАТО не поймут в Киеве и Евросоюзе

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве, Европе и в странах НАТО «не поймут» руководство альянса, если государству откажут в членстве в блоке. Такую реакцию политик спрогнозировал в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение», — отметил Зеленский.

Украинский президент заверил, что страна сделала все, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была удовлетворена. По его словам, украинские солдаты внесли большой вклад в «европейскую и евроатлантическую безопасность».

20 апреля Владимир Зеленский заявил, что наступило время, когда НАТО пора принять решение о присоединении страны к альянсу. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции в Киеве с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский добавил, что его пригласили принять участие в июльском саммите альянса в Вильнюсе, который, по его мнению, может стать «историческим».

О визите Столтенберга в Киев стало известно накануне днем. Как сообщали СМИ, поездка генсека в столицу государства является завершающим этапом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля.

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Марина Совина
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