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15:24, 21 апреля 2023Бывший СССР

В ставке Зеленского обсудили производство ракет на Украине

Пресс-служба Зеленского сообщила, что в ставке обсудили вопрос производства ракет

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в ставке верховного главнокомандующего обсудили вопрос производства ракет. Сообщение опубликовано на сайте президента.

«Члены ставки продолжили рассмотрение вопроса о налаживании производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения», — говорится в сообщении.

Также участники ставки рассмотрели вопрос комплектации новосозданных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) личным составом и военной техникой.

Ранее Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. По словам президента, украинские военные отдают жизни, чтобы дать стране время на получение необходимого оружия.

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Алевтина Запольская
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