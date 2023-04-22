Жительница Белгорода рассказала подробности об операции по вывозу авиабомбы

Жительница Белгорода: губернатор сообщал о всех этапах операции по вывозу авиабомбы

Жительница Белгорода, пожелавшая остаться анонимной, рассказала подробности об операции по вывозу авиабомбы. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оперативно делился в своих соцсетях с жителями города всеми этапами операции.

«Гладков очень быстро нас оповещает о том, что происходит. Он также сообщил, жители каких домов должны были эвакуироваться. Сейчас известно, что бомбу вывезли», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что авиабомбу весом в полтонны успешно достали и вывезли с места обнаружения в Белгороде. «Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — заявил он.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы стало известно утром 22 апреля. Падение первого снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.