Памфилова ответила на введение Зеленским санкций против ЦИК

Глава ЦИК Памфилова назвала Зеленского клоуном в ответ на введение санкций против комиссии

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном в ответ на действия Киева. Ее слова в субботу, 22 апреля, передает ТАСС.

В беседе с агентством председатель ЦИК прокомментировала введение санкций против комиссии со стороны Украины. По ее словам, действия украинского лидера не играют никакой роли.

«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — высказалась Памфилова.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нескольких российских партий и Центральной избирательной комиссии РФ. Из политических партий в список попали КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», а также «Новые люди». Ограничения в них отношении введены на десять лет.