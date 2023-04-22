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15:34, 22 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК

Зеленский ввел санкции против ЦИК и партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нескольких российских партий и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается в опубликованном указе украинского лидера.

«Указом номер 235 от 22 апреля господин Зеленский вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится на сайте.

К указу прикреплены два документа, в одном из них список 40 физических лиц, к которым применяются санкции, в другом — перечень 60 юридических лиц и организаций. Во второй список попали ЦИК и партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», а также «Новые люди». Ограничения в них отношении введены на десять лет.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против пятерых россиян в связи с приговором, который суд вынес оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. Под британские ограничения попала судья Басманного районного суда Елена Ленская, которая вынесла приговор — 25 лет колонии строгого режима. Также рестрикции коснулись следователей по делу Кара-Мурзы Дениса Колесникова и Андрея Задачина и сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

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Варвара Кошечкина
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